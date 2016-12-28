سلطات الاحتلال تعتقل أحد عناصر القسام الضالعين بحفر الأنفاق

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القدس المحتلة – كشف جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي، المعروف باسم “الشاباك”، اليوم الأربعاء، عن اعتقاله لشاب ينتمي لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بعد عبوره للسياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وبحسب «وكالة قدس نت للأنباء»، قال بيان للجهاز الأمني الإسرائيلي، إن “المعتقل كان يعمل ناشطاً في حفر الأنفاق لكتائب القسام، وإنه قدّم خلال التحقيقات معلومات عن نشاطات حماس في حفر الأنفاق، وعن مسار بعض الأنفاق ومستودعات أسلحة، وعن القناصة ونشاط عناصرها وعناصر أخرى”.

وأضاف أن “المعتقل كان ضالعاً في عمليات الحفر وكذلك تخبئة أسلحة وعبوات ناسفة، وتخزين الذخائر والمواد القتالية، وإنه وقدم معلومات عن نشاطات عسكرية لحركة حماس وكذلك للجهاد الاسلامي”.

وأكد الجهاز الأمني الإسرائيلي أنه تم تقديم لائحة اتهام بحق المعتقل أمام محكمة بئر السبع بشأن أنشطة إرهابية تورط بها على حد، زعم الجهاز الأمني الإسرائيلي.

وزعم “الشاباك” أن الشاب المعتقل اعترف خلال التحقيقات أن شقيقه وكبار قادة ونشطاء حماس في شمال قطاع غزة اختبأوا داخل أحد المستشفيات شمال قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة صيف 2014.