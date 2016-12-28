سلطات الاحتلال تعتقل 9920 فلسطينيًا منذ أكتوبر 2015

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القدس المحتلة – نفذت السلطات الإسرائيلية، 9920 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين منذ بداية أكتوبر 2015 وحتى نهاية العام الجاري 2016.

وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، في بيان صحفي إن من بين المعتقلين (2884) حالة اعتقال لأطفال تتراوح اعمارهم بين 11و18 عاما، بنسبة (29%)، كما أوردت وكالة أنباء «الأناضول».

ومن بين المعتقلين (262) حالة اعتقال لفتيات قاصرات ونساء وأمهات.

وأوضح فروانة أن من بين اجمالي المعتقلين (6297) حالة اعتقال في محافظات الضفة الغربية، و(3192) حالة اعتقال في محافظة القس، و(250) حالة اعتقال في قطاع غزة (من الصيادين في عرض البحر وبعد اجتياز الحدود أو اثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون/ايرز).

وأشار، إلى أن (181) حالة اعتقال لفلسطينيين من الاراضي المحتلة عام 1948.

وبين المختص الفلسطيني أن كل من مرّوا بتجربة الاعتقال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أو المعاملة القاسية والمهينة.