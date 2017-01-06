سلطات مالطا تفرج عن الطائرة الليبية المختطفة

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فاليتا – أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية أن الطائرة التي اختطفت في نهاية العام الماضي والتي حطت في مالطا، تم الإفراج عنها بعد انتهاء التحقيقات منها.

وأوضحت الشركة الليبية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن الطائرة من نوع إيرباص 320 تحت رقم تسجيل 5A-ONB والمحجوزة من قبل السلطات المالطية منذ حادثة الاختطاف التي حدثت بتاريخ 23 ديسمر (كانون الثاني) 2016، تم الإفراج عليها من قبل المحكمة المالطية يوم أمس الخميس، بعد ما تم الاستعانة بالطائرة في جمع الأدلة.

وغادرت الطائرة مطار مالطا الدولي متجهة إلى مطار معيتيقه بطرابلس اليوم الجمعة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستستمر في مساندة السلطات المالطية لاستكمال باقي التحقيقات في قضية الخطف في حال احتاجت الأخيرة ذلك.