«سلفاكير» يتوجه للعاصمة المصرية في زيارة رسمية لمدة يومين

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جوبا – غادر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، اليوم الإثنين، جوبا، متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية لمصر تستمر ليومين.

ووفقًا لـ«القدس العربي» قال مصدر في رئاسة جمهورية السودان: إن سلفاكير غادر مطار جوبا متوجها للقاهرة في زيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الزيارة ستبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جوبا والقاهرة.

ولفت المصدر إلى أن سلفاكير سيضع القيادة المصرية في آخر تطورات الأوضاع في جنوب السودان، إلى جانب التباحث في مشاريع مشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة.

ويرافق سلفاكير وفدًا رسميًا رفيع المستوى، يضم نيال دينق نيال مستشار الرئيس، والفريد لادو وين لام اورال وزير الإسكان ووزير التعليم العالي.