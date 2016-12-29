سماح أنور: منتقدي السيسي بلا قيمة

رؤية – هالة عبدالرحمن

القاهرة – أكدت الفنانة سماح أنور أن منتقدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسابق محمد حسني مبارك بلا قيمة.

وعبرت سماح أنور، خلال حوار لها في برنامج «فحص شامل» على قناة «الحياة» مع الإعلامية راغدة شلهوب، عن أنها ترفض الانتقادات الموجهه الرئيس السيسي أو للجيش المصري.

وكشفت الفنانة سماح أنور، عن أن أول كلمة قالتها بعد سماع خبر وفاة الفنانة الراحلة معالي زايد «مبروك»، وتلك الكلمة أقدمت عليها لعدة أسباب أبرزها ارتباطها الشديد بالراحلة ومعرفتها بحالتها الصحية قبل الوفاة مما دفعها لمباركتها بوفاتها.

وأوضحت أن نزولها القبر مع جثمان الراحلة معالي زايد، كانت المرة الثانية بعد والدتها، والسبب في ذلك الاطمئنان علي راحتها في مرقدها الأخير؛ بغض النظر عن الانتقادات التي وجهت لي.