سوريا: ارتفاع عدد قتلى تفجير جبلة إلى 25 شحصا

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دمشق – قالت فضائية «أورينت» إن عدد قتلى تفجير السيارة المفخخة في مدينة جبلة قرب اللاذقية ارتفع إلى 25 قتيلا

وأشارت إلى أن السيارة انفجرت عند زاوية الملعب بالقرب من مقر لميليشيا الدفاع الوطني في مدينة جبلة ما تسبب بوقوع 12 قتيلاً بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وسارعت الميليشيات الغير نظامية للانتشار في المدينة تحسباً لوقوع انفجارات أخرى، بالتزامن مع توافد سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وقام عناصر النظام بإجبار المحال التجارية على الإغلاق وأطلقوا الرصاص في الهواء.

يذكر أن مدينة جبلة شهدت في النصف الثاني من العام الماضي سلسلة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى، حيث سارع تنظيم الدولة وقتها لتبني العملية رغم وجود العديد من الحواجز الأمنية في محيط المنطقة التي وقعت فيها الانفجارات.