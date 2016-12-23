سوريا.. «داعش» يسيطر على قرى في ريف حمص

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دمشق –نقلت مصادر أمنية اليوم الجمعة بسوريا، أن تنظيم داعش الإرهابي سيطر على عدة قرى ونقاط عسكرية تابعة للقوات الحكومية السورية، في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وأفادت مصادر «سكاي نيوز عربية» أن التنظيم المتطرف احتجز عشرات الجنود، في كمين قرب مطار التيفور العسكري.

وقالت مصادر محلية إن “داعش” استولى على رتل لقوات النظام بعد وصوله إلى قرية الشنداخيات، في ريف حمص الشرقي، على متنه 48 جنديا، إضافة لآليات محملة بالأسلحة الثقيلة والذخيرة، قرب الطريق الترابي الواصل بين الفرقلس ومطار التيفور العسكري.

ويشن التنظيم هجوما عنيفا من عدة محاور على كل من قرى جب الجراح ومكسر الحصان وقرية المسعودية، التي شهدت حالات نزوح كبيرة من قبل الأهالي والمدنيين القاطنين فيها إلى مدينة حمص والمناطق البعيدة عن خطوط الاشتباكات بعد أنباء تقدم التنظيم.