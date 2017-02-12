سويسرا.. استفتاء لتجنيس أحفاد المهاجرين

رؤية

جنيف – يتوجه الناخبون في سويسرا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول تسهيل حصول “الجيل الثالث من الأجانب” المقيمين في البلاد على الجنسية السويسرية، ومسألة الإبقاء على قيم الضرائب المنخفضة التي تتمتع بها الشركات الأجنبية العاملة في سويسرا.

ويتوقع أن ينتهي الاستفتاء إلى تمرير إجراء ” التجنيس المبسط للجيل الثالث من المهاجرين”.

والإجراء سيسهل إجراءات التقدم للحصول على الجنسية لكل شخص دون سن الخامسة والعشرين، ممن عاش آباؤهم أو أجدادهم في سويسرا لسنوات.

وتشير نتائج الاستفتاء إلى تقارب في النتائج فيما يتعلق بمبادرة إصلاح ضريبي معقدة تهدف إلى ضبط الأداء الضريبي في سويسرا وفقا للمعايير الدولية بالتخلي عن النظام الضريبي المزدوج الذي يقدم مميزات ضريبية للشركات الأجنبية لجذب الاستثمارات. وففا لأسوشيتد برس.

واستفتاء الأحد آخر إجراء في برنامج الديمقراطية المباشرة السويسري، الذي يمنح الناخب دورا في القرار السياسي.

وثمة بند ثالث في الاستفتاء يتعلق بحجم الإنفاق على البنية التحتية.

«وكالات»