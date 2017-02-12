سياسة ترامب المجنونة «تحظر» إيفانكا

كتب – حسام عيد

حينما يطل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب من خلال البيت الأبيض أو صديقه الإلكتروني الصدوق “تويتر”، يتأهب العالم لقرار صادم جديد أو سياسة ضارة غير مألوفة على الولايات المتحدة الأمريكية، فالبعض يبحث عن اجراءات احترازية وآخرون يقاطعون.

ولكن المفارقة الغريبة هنا، هي أن سبل الوقاية من المجهول الذي يحمله ترامب للمجتمع الأمريكي باتت تتمثل في إلحاق الضرر والخسائر بعائلته، حيث انطلقت حملة شعبية بعنوان “جراب يور والت – أمسك بمحفظة نقودك”، داعية إلى مقاطعة تجار التجزئة الذين يعرضون بضائع إيفانكا ترامب أو والدها دونالد ترامب.

«نوردستروم» تحظر إيفانكا

تقلصت مبيعات علامة إيفانكا ترامب التجارية من الملابس والأحذية بنحو الثلث تقريباً خلال العام المالي الماضي داخل شركات متاجر التجزئة Nordstorm، وهو تراجع حاد مقارنة بالفترة التي سبقت تولي والدها دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وبلغت مبيعات الشركة 14.3 مليون دولار في العام المالي الذي انتهى في يناير، مقارنة بـ 20.9 مليون دولار في العام السابق.

وهذا ما دفع «نوردستروم» إلى اتخاذ قرار في 3 فبراير الجاري لوقف بيع منتجات خط أزياء تملكه ابنة الرئيس الأمريكي الجديد إيفانكا ترامب، مبررة ذلك بسبب ضعف الإقبال من جانب المستهلكين.

وقالت الشركة في بيان: “انخفضت مبيعات العلامة التجارية لإيفاكا ترامب بشدة، لدرجة أن أصبح من غير المجدي بالنسبة لنا الاستمرار في بيعها”، مضيفة أن إيفانكا أحيطت علما بالقرار في مطلع يناير الماضي.

ترامب يدافع

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ابنته، بعد أيام من قرارات لعدد من الشركات المتخصصة في صناعة الملابس والحلي، وقف التعامل مع أي منتجات تحمل العلامة التجارية الخاصة بإيفانكا.

وساند ترامب ابنته بتغريدة على موقع “تويتر” قال فيها: “أنا فخور جدا بابنتي إيفانكا. أن تتم الإساءة إليها ومعاملتها بشكل سيئ من الإعلام، بينما تحتفظ برأسها مرفوعة، فهذا رائع حقا”.

وتابع، ” ابنتي إيفانكا تلقت معاملة غير عادلة بالمرة من قبل شركة نوردستورم. إنها شخص عظيم، دائما ما توجهني لفعل الشيء الصحيح، هذا سيئ للغاية!”.

وأثرت تغريدات “ترامب” بشكل طفيف على أسهم شركة نوردستروم، حيث تراجعت بنسبة 0.7% في منتصف تعاملات يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير.

لكن سرعان ما ارتفعت قيم أسهم الشركة وكأنها محصنة ضد هجوم ترامب، فبعد أقل من ساعتين، وصل السعر إلى ما كان عليه قبل نشر التغريدة، وبحلول الساعة 04:20، ارتفع بأكثر من 4%.

المستثمرون الذين يفهمون “نوردستروم” على نحو صحيح ربما يدركون أن تغريدة ترامب لن تمنع قاعدة المستهلكين عن الشركة.

فالسياسة بالتأكيد تؤثر بطريقة ما على الأزياء، ولكن قوة أسهم نوردستروم تؤكد قوة صنع القرار في الشركة التي تعتمد تماما على معرفة عملائها.

تغريدة مشينة

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات لاذعة لخلطه السياسة بالأعمال، وموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن الشركة.

من جانبه، قال متحدث باسم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، بوب كايسي، “إنه من غير الأخلاقي وغير المناسب أن ينتقد الرئيس شركة خاصة بسبب رفضها المساهمة في إثراء عائلته”.

ووصف نورم أيسن، الذي عمل مستشارا للأخلاقيات ضمن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تغريدة ترامب بأنها “مشينة”، ودعا شركة نوردستروم إلى مقاضاة ترامب، وفقا لقانون ولاية كاليفورنيا للمنافسة غير العادلة.

البيت الأبيض يروج

خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية في يوم 9 فبراير 2017، روجت مستشارة الرئيس الأمريكي كيليان كونواي- مديرة حملة ترامب الانتخابية سابقا- لمنتجات إيفانكا ترامب، قائلة :”اذهب لشراء منتجات إيفانكا”، لتعبر عن تضامنها مع ابنة الرئيس الأمريكي ضد قرار شركة نوردستورم بوقف بيع منتجات خط أزياء خاص بإيفانكا.

وعقب ذلك، انتقد العديد من المراقبين والحقوقيين الأمريكيين، ترويج المستشارة بالبيت الأبيض لمنتجات إيفانكا ترامب.

وعلى الفور، تقدمت منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق بواشنطن”، ببلاغ رسمي ضد كيليان كونواي، مستشارة الرئيس دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية بالولايات المتحدة، بعد دعمها وترويجها لمنتجات إيفانكا ترامب، خلال مقابلة تلفزيوينة.

وقالت المنظمة إن مستشارة ترامب، انتهكت القانون الذي يمنع الموظفين الفيدراليين بالبيت الأبيض من دعم وتشجيع المنتجات والشركات.