سياسيون ومحللون: القيادة الفلسطينية تتخبط أمام ترامب

رؤية – محمد عبد الكريم

رام الله – استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عهده بتطبيق دعايته الانتخابية، الرافضة للحقوق الفلسطينية والمؤيدة بغير شرط للكيان الصهيوني، بتحذير السلطة الفلسطينية من المطالبة بأي من حقوق الشعب الفلسطيني في المؤسسات الدولية، وقطع تام للمساعدات، وإغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، إرضاءا للمطامع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

حكومة الاحتلال التي اقرت البدء ببناء 8 الاف وحدة استيطانية، مع استلام ترامب للحكم، تستند في تنكرها لقرار مجلس الأمن 2334 الرافض للاستيطان، إجماع 70 دولة أقرت في مؤتمر باريس بجرم الاستيطان وتعديه على حقوق الفلسطينيين، على ادارة اميركية على راسها صهر ترامب جاريد كوشنر كبير مستشاريه، الي تبرعت المؤسسة الخيرية المملوكة لعائلته بعشرات الآلاف من الدولارات لمستوطنتهم جزءا من عملية إعادة توازن دبلوماسي بعد ثماني سنوات مما يعتبرونه تحيزا ضد إسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويقول المحلل السياسي هاني المصري، من الواضح وعقب المقايضة بين إسرائيل وأميركا لتأجيل نقل السفارة، مقابل إعطاء البيت الأبيض الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ أوسع هجمة استعمارية استيطانية، مشيرا الى ان هذا الموضوع يفتح الباب واسعا عن ردة فعل القيادة الفلسطينية، التي وضعت قائمة تضمنت 26 خطوة، من دون توضيح ما هي الخطوات التي ستقوم بها ردًاً على هذا الجنون الاستيطاني المترافق مع تشريع الاستيطان قانونيًا.

ويضيف :”يلاحظ المتتبع للسياسة الفلسطينية الراهنة أنها تعاني من الارتجال والارتباك، وتحكمها ردة الفعل من دون رؤية استشرافية قادرة على المواجهة، وهذا يظهر من خلال اعتماد سياسة تقوم على عنصرين: البقاء والانتظار، التهديدات اللفظية الناجمة عن اعتبار هذه الخطوة إعلان حرب ستؤدي لسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرارات المجلس المركزي، وتبني المقاومة الشعبية الشاملة والمقاطعة لإسرائيل، وليس للمستوطنات فقط، والعمل على تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وتغيير وظيفة السلطة، وتجسيد الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية .. إلخ، ومما يعكس عدم الجدية أن إحدى النقاط المدرجة على جدول أعمال القيادة “جعل عام 2017 عامًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع خطة إقليمية ودولية لذلك”.

ويؤكد المصري أن اخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية في هذا العام هو خطر الشطب والتصفية، ما يجعل الأهداف الممكن تحقيقها هي إبقاء القضية حية، وتعزيز عوامل الصمود والتواجد البشري والمقاومة وإفشال المخططات المعادية، وما يتطلبه ذلك من إنهاء الانقسام وهذا التطور المحتمل سيضع الجانب الفلسطيني أمام وضع حرج للغاية، فهو أمام استئناف المفاوضات ضمن سقف منخفض أكثر من سقف المفاوضات السابقة، ما يجعلها أمام احتمالين: قبول الجانب الفلسطيني بالاستسلام من خلال الموافقة على ما تعرضه إسرائيل، أو رفضه، وما يعنيه ذلك من فشل المفاوضات وتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن ذلك، ما يفتح الطريق لنقل السفارة وفرض الحل الإسرائيلي بالقوة وبدعم أميركي.

وهنام احتمال آخر يجب ألا تقلل القيادة الفلسطينية من شأنه، وهو أن تفضل إدارة ترامب المقاربة الإسرائيلية المطروحة في السنوات الأخيرة، التي عنوانها تفضيل الحل الإقليمي مع العرب، وإعطائه الأولوية على الحل مع الفلسطينيين، ليكونوا مرغمين على قبوله، أو مواجهة العزلة الشاملة.

ما يعزز الاحتمال الأخير إعلان نتنياهو مؤخرًا عن شروط تعجيزية للتفاوض مع الفلسطينيين، تتضمن قبولهم بإسرائيل كدولة يهودية، وباستمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الممتدة من النهر إلى البحر مقابل قيام “دولة” فلسطينية بلا سيادة على الأراضي المصنفة (أ) و(ب)، أي على حوالي 40% من أراضي الضفة المحتلة.

بدوره، يقول الوزير الاسبق في الحكومة الفلسطينية حسن عصفور : “المواقف الرسمية الفلسطينية بدأت تقاس ضمن “نظرية السيء والأسوء”، وليس بين ما هو صواب أو خطأ، أم أنها بدأت تفقد بوصلتها السياسية فيما يجب أن يكون أو لا يكون نحو الإدارة الأمريكية قياسا بما تعلنه هذه الإدارة وليس ما تتمناه الرسمية الفلسطينية، وهذ ما بدا واضحا في الرد على بيان البيت الأبيض الذي أعلن بشكل واضح ورسمي وبكل لغات العالم، أن بناء مستوطنات جديدة قد لا يساعد في عملية السلام”، ورأي فيما سبق من بناء استيطاني لا يمثل “عقبة أمام السلام”.

ويضيف عصفور: الرئيس عباس صمت كليا، وصائب عريقات كذلك، فيما خرج أحمد مجدلاني ليعلن بشكل مفاجئ “ترحيبا فلسطينيا بالبيان الأمريكي” وزاد فيما ليس مطلوبا منه الزيادة، أن “البيان يتفق مع القانون الدولي”، لكنه ينتظر موقفا عمليا من ترامب وفريقه، كذلك فعل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الذي اعتبر أن البيان هو “خطوة ايجابية صغيرة”، مشيرا ان اعتبار البيان خطوة ايجابية وتتفق مع القانون الدولي، يعد “جريمة سياسية كاملة”، كونها تسمح بشكل أو بآخر باعتبار ما سبق من نشاط استيطاني هو “شرعي بشكل أو بآخر، ولا يمثل عقبة أمام المفاوضات”، خلافا لكل ما قيل فلسطينيا منذ زمن بعيد.

ويتابع :بيان البيت الأبيض انقلاب سياسي على الموقف الأميركي ذاته ما قبل ترام ، كونه اعتبر الاستيطان منذ العام 1967 وحتى العام 2017 لا يمثل “عقبة أمام السلام”، رغم ان قرارات الشرعية الدولية كلها تعتبره “غير شرعي وعقبة”..وبالتالي هو مخالف للقانون الدولي ذاته، بل ولاتفاقات أوسلو ذاتها، فكل بناء استيطاني تم ما بعد الاتفاق هو “غير شرعي”، وفقا لنص مادة تمنع القيام بأي خطوات أحادية الجانب تمس بموضوعات الحل النهائي..

ويقول عصفور :كان التقدير أن يسارع الرئيس عباس الى قطع رحلاته وسفره الخارجي للعودة فورا الى “بقايا الوطن”، ويدعو لاجتماع طارئ، للإطار القيادي القديم – القيادة الفلسطينية – ويسمح بمشاركة حماس والجهاد لمناقشة مضمون البيان الأمريكي الجديد، ويدرس بعناية وتدقيق، وفقا للموقف الفلسطيني وليس قياسا بالموقف الاسرائيلي، وعليه يتم تحديد سبل المواجهة المقبلة.

ويقول المحلل السياسي رجب ابو سرية أسبوعان فقط، كانا كافيين، لأن يبدأ دونالد ترامب سلسلة مواقفه وسياساته المعادية للحقوق الفلسطينية والمتعارضة مع المواقف الدولية، بما في ذلك الدول الأوروبية وحتى السياسة العامة للإدارات الأميركية السابقة، والتي طالما اعتبرت الاستيطان غير شرعي.

ويضيف أقل ما يمكن قوله إن القيادة الفلسطينية، عليها ألا تخشى تهديدات ترامب، فقد سبق لياسر عرفات أن قال: “لا” لبيل كلينتون وأيهود باراك في كامب ديفيد عام 2000، ولجأ لشعبه الذي أطلق انتفاضة الأقصى، فأي سلطة تخسر شعبها، لا ينفعها أحد، ولطالما كانت واشنطن وإسرائيل تعتبران م.ت.ف عدواً طوال عقود، إلى أن فرضت عليهما انتفاضة العام 1987 تغيير الموقف والاتجاه، وصمود السلطة فقط في وجه تهديد ترامب، ومن ثم إطلاق انتفاضة جديدة للشعب الفلسطيني لقلب الطاولة بكل بساطة على اليمين والتطرف الإسرائيلي، أما ترامب فإنه لن يجد له صديقاً في العالم بأسره بعد شهور قليلة، كما أن البيت الأبيض سرعان ما سيكتشف أن التطرف والاحتلال الإسرائيلي باتا عبئاً، عليه التخلص منهما اليوم قبل الغد.

من جانبه، يقول المحلل السياسي حسن البطل: بحسب منظمة “السلام الآن الإسرائيلية فإن تعريف إدارة ترامب للمسموح والمحظور في التوسع الاستيطاني ستعني توسعا ديمغرافيا وجغرافيا للمستوطنات يزيد على ما حققه الاستيطان خلال نصف قرن من الاحتلال!

ويضيف البطل: “وجه الخطورة الأشد في المفهوم الجديد للتوسع الديمغرافي الاستيطاني، أن الإدارة الترامبية لم تعد تتحدث عن “حل الدولتين” بل عن “السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، أي بين دولة إسرائيل وكتلها ومستوطناتها، وبين السكان الفلسطينيين، وسبق تسويغ إدارة ترامب للمستوطنات شرق الجدار، أن حذرت إدارته السلطة الفلسطينية من عقوبات أميركية حال لجوء السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية، ويشمل ذلك وقف تمويل كل منظمة دولية تقبل عضوية فلسطين فيها، مثلما عاقبت “اليونسكو” علماً أن واشنطن انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية في إدارة بوش الثاني، وروسيا ليست عضواً فيها، وكذلك الصين وإسرائيل طبعاً.. وسوف ينتصب “جدار الفيتو” من جديد أمام فلسطين”.

ويختتم البطل بالقول في محصلة المفهوم الترامبي للاستيطان اليهودي ستصبح الضفة دولة مشتركة لإسرائيل ومستوطنيها والفلسطينيين فيها، أي دولة مزدوجة القومية، وأما دولة إسرائيل فهي “يهودية وديمقراطية” دون مساواة اليهود والفلسطينيين فيها، وكان “حل الدولتين” مشروعاً أميركياً، من العام 2003، والآن انسحبت منه الولايات المتحدة عملياً في العام 2017، بما يبرر لإسرائيل الانسحاب منه رسمياً.