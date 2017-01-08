سيرة المغربي عبد الكبير الخطيبي في «الذاكرة الموشومة»

رؤية

باريس- صدر حديثا عن لارماثان، الترجمة الإنجليزية لرواية «الذاكرة الموشومة» للكاتب والباحث المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي، ترجمة بيتر طومسون، وهي السيرة الروائية لصاحب «الاسم العربي الجريح» و«كتاب الدم» و«المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية» وأعمال أخرى كثيرة للخطيبي الذي حظي بالنجاح والاحترام من طرف النخبة المثقفة الفرنسية والقارئ الفرنسي، الذي يحسب ألف حساب لشهادته، والذي كان جاك دريدا يظهر إعجابه وشغفه بكتاباته.

صدرت رواية «الذاكرة الموشومة» أول مرة في 1971 وحققت نجاحاً باهراً لما فيها من عمق وصراع بين الأنا والآخر؛ سيرة ورواية تأخذنا بنفس شاعري مرهف، ونضج أدبي كبير، إلى مرحلة الطفولة التي عاشها صاحبنا الراحل عبد الكبير الخطيبي. رواية ينقل لنا فيها الروائي أحداثاً من طفولة كاتب حفر بعمق في الجسد الثقافي والفكري المغربي، الخطيبي الذي ولد في زمن ومدينة أنجبت أدباء كبار منهم عبد الله العروي، المفكر والفيلسوف المغربي المعروف وإدريس الشرايبي الروائي الشهير الذي كتب أعماله باللغة الفرن

الذاكرة الموشومة، إرث أدبي لا يمكن المرور عليه مر الكرام، فهي، رغم كونها سيرة ذاتية أساساً، تعد من الكتابات التي أرخت لفترة من تاريخ المغرب الحديث، وهي غنية بمقوماتها الأدبية التي تجعلها تبقى خالدة للأجيال القادمة.