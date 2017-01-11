سيول: التحقيق مع رئيس سامسونج في قضية «الفضيحة الرئاسية»

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سيول – قال مكتب مدعٍ خاصٍ في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنه استدعى جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونج، بوصفه مشتبهاً به في فضيحة استغلال نفوذ تتصل برئيسة البلاد باك جون هاي.

ويدرس الإدعاء إذا كان دعم سامسونج لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سون إيل صديقة باك، مرتبطاً بقرار صندوق لمعاشات التقاعد في 2015، تأييد صفقة اندماج مثيرة للجدل بين مؤسستين تابعتين للمجموعة.

وأقرت سامسونج بتقديم مساهمات لمؤسستين، وكذلك استشارة شركة لها صلة بتشوي، وفقا لوكالة «رويترز».

واستدعى الإدعاء إثنين من كبار المسؤولين في مجموعة سامسونج هذا الأسبوع لاستجوابهما رغم أنهما مصنفان “شاهدين”.

ويُدير لي أكبر مجموعة شركات في كوريا الجنوبية منذ أصيب والده بأزمة قلبية في مايو 2014 أقعدته عن العمل.

وفي جلسة للبرلمان في ديسمبر نفى دفع الشركة رشاوى لتمهيد الطريق لصفقة الاندماج في 2015.

وقال لي كيو تشول المتحدث باسم فريق الإدعاء الخاص في تصريحات صحافية إن لي دُعي للاستجواب الخميس، للاشتباه في عدة أمور منها سداد رشاوى، لكنه لم يذكر تفاصيل.

ولدى سؤاله عما إذا كان فريق الادعاء سيطلب إصدار أمر بأعتقال رئيس مجموعة سامسونغ أجاب المتحدث “كل الاحتمالات واردة”.

وأحجمت متحدثة باسم مجموعة سامسونغ عن التعليق.