«شاحنة الانتفاضة».. فرحة عارمة في فلسطين وفضيحة وبكاء داخل إسرائيل

رؤية – أشرف شعبان

فضحت عملية الدهس التي استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء تجمعهم في جبل المكبر بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، بشاحنة ضخمة، حالة الرعب والهلع التي سيطرت على الجنود رغم أنهم كانوا مدججين بالسلاح.

قال تعالى «لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى»، وفي الفيديو الذي تداوله التقطته كاميرات المراقبة وتداوله النشطاء، يُظهر فرارا جماعيا لعدد من جنود الاحتلال الواقفين على بعد أمتار من عملية الدهس، ما دفع سلطات الاحتلال إلى فتح تحقيق سريع لمعرفة أسباب فرارهم.

وبحسب تصريحات قوات الاحتلال، فقد أدت العملية إلى مقتل 6 جنود وإصابة 15 جنديا، فضلا عن استشهاد سائق الشاحنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابته بشكل خطير.

وسرعان ما سخر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» من حالة الرعب التي سيطرت على الجنود، حيث دشنوا هاشتاجات مثل «#شاحنة_ الانتفاضة» و«#فلسطين» و« #إنتفاضة_القدس».

وقال ناشط يطلق على نفسه «HuseinShejaeya»: بلدة جبل المكبر.. بلدة الشهداء والفدائية، مؤكدا أن الاحتلال فرض حظر النشر حول عملية شاحنة الانتفاضة.

فيما غرد ناشط أخر عبر تويتر قائلا: ” الفلسطينيون فخر الامه وقدوتها في هذا الزمن العربي الأغبر ،لكم المجد أيها المقاومون الأبطال وعاشت فلسطين عربية حره #القدس #شاحنة_الانتفاضة “.

وسارع عدد من النشطاء للكشف عن هوية منفذ العملية والمعروف بـ « قادي القنبر»، وهو أسير محرر، كما نشروا صورا له وأطفاله.

وعقب آخر على حالة الرعب التي سيطرت على الجنود أثناء رؤية السيارة تدهس بعضهم بقوله: «#شاحنة_الانتفاضة تفضح عرض الجنود وهيك بنقدر نقول كل عام وانتو بخير وعام سعيد».

وقال محمد غنيمي: «اكتر اشي بيشرح الصدر كيف بيشردو زي الخرفان من قدام شاحنة صاحبها أعزل استنو كيف لما يطلعلهم كم شب نخبة ومعهم عتادهم #شاحنة_الانتفاضة.

أما «قاسم قاسم» فقد نقل عن الصحفي الإسرائيلي «يانكي فاربر» تعليقه على عملية #شاحنة_الانتفاضة، حيث قال: “الجنود هربوا؟ أنا لا أصدق هذا”.

وقام عدد من الفلسطينيين بتوزيع الحلوى بمدينة غزة ابتهاجًا بعملية الدهس بالقدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة 20 آخرين.

ابتهاجاً بعملية القدس.. توزيع الحلويات في غزة قبل قليل.#شاحنة_الانتفاضة pic.twitter.com/ISuNjcPX9u — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2017

كما تجمع المئات أمام منزل والد الشهيد فادي قنبر منفذ عملية القدس الفدائية مرددين هتافات مؤيدة للشهيد ولانتفاضة القدس.

وعلق الدكتور حبيب بن معلا على الدهس بالدعاء لصاحبها قائلا: «بوركتِ شاحنةَ الحياة وبوركتْ أيدٍ إلى دعس اليهود تقودها سنقاوم المحتل .. كل وسيلة مشروعةٌ..لا يستكين أُسُودها».

وقال الأستاذ الدكتور محمد البشر: في الرياض.. بطل يقتل الإرهاب وفي القدس.. بطل يدهس صانعي الإرهاب.. في الأمة أخيار وأبطال #شاحنة_الانتفاضة #مقتل_ارهابيين_بحي_الياسمين».

وكشفت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال فتح تحقيقا رسيما حول الهروب الجماعي للجنود المسلحين من موقع عملية القدس وعدم إطلاقهم النار عليه.

وكتب الشاب محمد مشتهى عبر حسابه الفيسبوك مقتبساً آية من القرآن: “وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ”، وأرفق منشوره بهاشتاق #شاحنة_الانتفاضة.

أما عبود سمور اختزل مشاعر فرحه بالعملية بكتابة “القدس وفلسطين و #شاحنة القدس”، ونشر نشطاء صورا لمجندات إسرائيليات يبكين قتلى عملية القدس الفدائية التي نفذها الشهيد فادي قنبر بجبل المكبر.

فيما علّق ياسر ثابت عبر فيس بوك: “في مثل هذا اليوم من العام الماضي 8/1/2016، كانت عملية ديزنكوف من الشهيد نشأت ملحم، والتي أذل المغتصب فيها، واليوم يتكرر المشهد البطولي من الشهيد فادي القنبر في أولى عمليات 2017″، وأرفق الشاب ياسر منشوره بهاشتاج #استشهاد_المطارد و #شاحنة_الانتفاضة.

وسرعان ما باركت الفصائل الفلسطينية، العملية البطولية التي نفذها الشاب «فادي القنبر»، مساء اليوم الأحد، مؤكدةً أنها تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال.

من جانبها، باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، واعتبرتها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

أما حركة حماس فقد اعتبرت على لسان الناطق الاعلامي باسمها حازم قاسم أن العمليات الفدائية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس تثبت أن انتفاضة القدس ليست حدثا عابراً، بل إنما هي قرار الشعب الفلسطيني بالثورة حتى النهاية للحصول على حريته والانعتاق من الاحتلال.

وقال قاسم، إن العملية جاءت كرد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أنها تأتي في سياق ثورة شعبنا المستمرة على الاحتلال.

وشدد على، أن جرائم الاحتلال من الاعتقالات والقتل على الحواجز وهدم البيوت “لن تكسر إرادة الشعب، بل ستزيد إصراره على مقاومة الاحتلال حتى نيل حريته”، وفق تعبيره.

كما باركت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العملية، مؤكدةً أنها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت في بيان مقتضب، على أن المعركة مع الاحتلال متواصلة طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعية إلى مزيد من العمليات التي تردع الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت الكتائب، إن خيار المقاومة سيجبر الاحتلال على الرحيل، وأن هذا الطريق من العمليات هو أحد السبل النضالية للنيل من المحتل.