شاهد.. أبرز تصريحات قادة العالم في 2016

كتبت – رقية كامل

كان عام 2016 ملئ بالأحداث السياسية الساخنة، بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفشل انقلاب عسكري في تركيا، وأخيرا فوز دونالد ترامب مخالفا جميع التوقعات في سباق الرئاسة الأمريكية.

وبالرغم من الأحداث السياسية القاتمة خرج بعض السياسيين بتصريحات وأراء كان بعضها يبث روح الإيجابية وكان البعض الأخر مثير للانتباه وللجدل.

وهنا أبرز التصريحات لأبرز السياسيين في عام 2016..

أوباما: “انا معها”

في 9 يونيو 2016 أصدرت حملة مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية “هيلاري كلينتون” فيديو دعائي يظهر فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعمها رسميا قائلا “انا معها”

وأكد أوباما أثناء الفيديو إنه لا يوجد شخص مؤهل لإدارة البيت الأبيض أكثر من هيلاري، داعيا الديمقراطيين للالتفاف حولها، مضيفا أن خبرته لمدة 8 أعوام في البيت الأبيض، ومنافسته لكلينتون في انتخابات الرئاسة في 2008 أثبتت له جدارتها بالمنصب.

تسجيل صوت وصورة يفضح دونالد ترامب

طوال فترة حملتة الرئاسية كانت تصريحات دونالد ترامب المرشح وقتها عن الحزب الجمهوري، تصريحات مثيرة للجدل.

فبين رغبته في بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك، ووصف اللاتينيين بأنهم قتلة ومغتصبون، وبين التراجع عن تصريحات صادمة مثل رغبته في منع المسلمين من الدخول للبلاد، ثم تراجعه بعد الهجوم القوي عليه قائلا أن المسلمين رائعين ويجب أن تضم حكومته مسلمين.

ولكن اتخذت الأمور منحنى أكثر خطورة بعد انتشار جزء من تسجيل في 2005 لبرنامج “أكسس هوليوود”، يسمع فيها صوت ترامب متفاخرا بمحاولته إقامة علاقة جنسية مع إمرأة متزوجة.

وفي وقت لاحق من المحادثة، قال ترامب للمذيع إنه ينجذب “تلقائيا تجاه الجميلات”، وغالبا ما يحاول تقبيلهن على الفور.

واعتذر ترامب عن هذه التصريحات اللي تسببت في انسحاب الكثير من الجمهوريين من الحملة الانتخابية، قائلا “تلك الكلمات لا تعكس حقيقة شخصيتي، أنا أعتذر”، موجها الانتباه نحو منافسته متهما أياها بالفساد هي وزوجها.

هيلاري كلينتون.. “سلة من البائسين”

كانت أغلب التصريحات المثيرة لهيلاري كلينتون أثناء الحملة الرئاسية التي تقدمت فيها للرئاسة الأمريكية أمام دونالد ترامب، وأثناء المناظرة الأولى بينها وبين منافسها الجمهوري دونالد ترامب قالت هيلاري لدونالد “أنت تعيش في عالمك الخاص”، متهمة إياه بتزييف الوقائع، ومحتفظة بابتسامتها الهادئة.

وفي تصريح أخر قالت هيلاري خلال حفل لجمع التبرعات من أجل حملتها أن خطاب ترامب مفعم بالكراهية، قائلة أن نصف مؤيدي منافسها الجمهوري دونالد ترامب هم مجموعة من العنصريين ومناهضي المرأة ومن كارهي المثليين والأجانب.

وتابعت هيلاري: “لو استخدمت التعميم يمكن أن تضع نصف مؤيدي ترامب في ما اسميه “سلة من البائسين”، وهو التصريح الذي أثار غضب الجمهوريين واعتذرت عنه كلينتون في بيان في اليوم التالي.

ديفيد كاميرون.. خسارة الرهان ولحن الوداع

طالما أكد السياسين الأوروبيين على ثقة كاميرون المبالغ فيها ووضعه لرهانات عالية، ولكن خانه الحظ هذه المرة بعد أن كان واثقا من بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروربي نتيجة استفتاء تاريخي.

فقال كاميرون في قمة مجموعة العشرين في بريسبان عام 2014 واثقا في البقاء: “سوف نفوز.. ربما بنسبة 70 إلى 30”.

كاميرون دعا أبناء وطنه للتصويت لصالح البقاء، إلا أن هذه المناشدة لم تتحقق على أرض الواقع وفي النهاية خسر بنسبة 52 إلى 48، وأعلن كاميرون استقالته بعد نتيجة الاستفتاء.

وفي مفارقة لطيفة بعد أن أعلن للصحفيين أن رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماى ستخلفه في المنصب، التف كاميرون ليدخل منزله، وهو “يدندن” لحنا قصيرا، ليطلق عليه الصحفيين البريطانيين “لحن الوداع”

بوريس جونسون.. افتقار للسياسة والدبلوماسية

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أثار الانتباه من اليوم الأول الذي تولى فيه منصبه، لافتقاره للدبلوماسية وإهانته المستمرة للسياسيين وافتقاره للكساية السياسية.

وأهان جونسون هيلاري كلينتون في مقال كتبه بصحيفة “التلجراف” قائلا أن نظرتها فولاذية مثل الممرضة السادية في مستشفى الأمراض العقلية.

ولم يكتف جونسون بذلك بل اشترك في مسابقة هجاء في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم اختيار قصيدته لتكون الفائزة في هذا السباق، والتي صور فيها ماعز على أنها شريك رومانسي لأردوغان.

تيريزا ماي .. “الخروج يعني الخروج”

أطلقت تيريزا ماي جملتها الشهيرة “الخروج يعني الخروج” بعد أن طالب بعض البريطانيين إجراء استفتاء جديد لإلغاء نتيجة الاستفتاء الذي أدى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد ردد أغلب السياسيين جملة “ماي” الشهيرة أثناء حديثهم عن مصير بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، حتى تحولت بشكل ما إلى طريقة للسخرية من كثرة ترديدها في الحديث السياسي في بريطانيا.

خليفة بن زايد: 2017 “عام الخير”

في نهاية عام 2016 أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، أن العام الجديد 2017 سيكون “عام الخير”.

وأكد رئيس الدولة أن اختيار 2017 ليكون عاما للخير يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل.

ومن جانبه بدأ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تنفيذ توجيهات رئيس الدولة من خلال وضع إطار عمل شامل لتفعيل “عام الخير”.

ونشر في تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذه المبادرة تحمل في ثناياها رؤية لبناء أجيال طموحة، قوامها المسؤولية والعطاء المتجذر في أبناء الوطن.

عام الخير هدفه خير المواطن وخير الوطن .. الهدف ترسيخ عطاء الأفراد والمؤسسات للمجتمع .. عطاء بلا مقابل كما أعطتنا الإمارات دوما بلا مقابل pic.twitter.com/gP263R8xmF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 24, 2016

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي يشبه نفسه بهتلر

منذ تولى دوتيرتي الرئاسة بالفلبين، وأعلن “الحرب على المخدرات” توالت التصريحات المثيرة للجدل، بداية من هجومه على الولايات المتحدة، وعلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل خاص، واصفا أياه بأبن العاهرة.

ولكن التصريح الذي تعرض لانتقادات قوية عالميا كان تصريحه بأنه هو بنفسه قام بقتل تجار للمخدرات بدون محاكمة أو سند قانوني وقد أكد على كلامه قائلا: ” ذبح هتلر 3 ملايين يهودي، وهناك 3 ملايين مدمن على المخدرات وانا سأكون سعيدا بذبحهم.”

بشار الأسد .. كيف ينام الرئيس السوري؟

ضحك رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال إنّه ينام بشكلٍ جيّد، بعد أن سأله صحفي عن جميع الأطفال الذين يُقتلون يوميّاً في سوريا.

وأكد الأسد أن الحرب خطأ الإرهابيين والمتطرفين المسلحين، وقال” أدرك المغزى من السؤال. أنا أنام بانتظام، أنام وأعمل وأتناول الطعام بشكلٍ طبيعي، كما أمارس الرياضة”.

وفي تصريح أخر مع قناة سويسرية، رد الأسد على سؤال حول صورة الطفل عمران الذي انتُشل من تحت الأنقاض بعد القصف في حلب، وقال إن الصورة “متلاعب بها”.

وأضاف الرئيس السوري أن الطفل تم إنقاذه مرتين في نوع من الإعلان لـ”ما يسميه الغرب القبعات البيضاء”.

رجب طيب أردوغان يدعو الشعب للنزول إلى الميادين

في 15 يوليو من هذا العام تم إحباط محاولة انقلاب فاشلة من مجموعة من ظباط القوات المسلحة التركية، وفي هذه الليلة ظهر الرئيس التركي من خلال كلمة على التلفزيون الحكومي عبر أحد تطبيقات التواصل الخاص بشركة آبل، وهو “فيس تايم”، وهو ما جعل نشطاء التواصل الاجتماعي يقولون: إن “فيس تايم” والتلفزيون الذي بث المحادثة هما من أنقذا أردوغان.

وقال الرئيس التركي خلال ظهوره: بصفتي رئيس للجمهورية أدعو كل الشعب وأعضاء حزب العدالة والتنمية للنزول إلى الشوارع والميادين لتلقين هؤلاء (المجموعة المتمردة) الدرس اللازم.