شاهد.. أحدث دبابة «برمائية» خارقة

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موسكو – نشرت شركة «اورال فاغون زافود » الروسية المصنعة للدبابات صورة فوتوغرافية لدبابة «تي – 90 أم » الحديثة المطورة.

وتتناسب ملامحها بشكل عام مع ملامح نموذج الدبابة “تي – 90 ” الذي يصدَّر حاليا إلى خارج روسيا ، وهو “تي – 90 أم أس” . وهناك بعض الاختلافات الطفيفة في مظهرها الخارجي. وضمنها شبكة مضادة للقذائف الجوفاء.

يذكر أن دبابة “تي – 90 أم” هي نموذج مطور لدبابة “تي – 90” حيث ازدادت قدرتها النارية والحماية من التأثير الخارجي والقابلية للقيادة ، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وتخصص تلك الدبابة لخوض عمليات حربية تتصف بمناورة وضد أي عدو. وذلك ضمن تشكيلة وحدات الدبابات ووحدات المشاة الميكانيكية.

ويضم طاقم الدبابة 3 أفراد. ويبلغ وزنها 50 طنا. وتزود الدبابة بمدفع عيار 125 ملم ، وبرشاشين عيار 12.7 ملم و7.62 ملم. وتبلغ قوة محركها 1130 حصاناً. كما يبلغ احتياطي سير الدبابة (دون تزود بالوقود) 550 كيلومتراً.