شاهد .. أسباب بكاء «أبوسن» وعودته لـ«كريستينا»

رؤية

الرياض – تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو جديد، للفتى السعودي الشهير «أبوسن» وهو يبكي بحرقة.

جاء بكاء أبو سن بسبب تقرير تليفزيوني لقناة «إم بي سي» وصفت فيه ظهوره الأخير مع الفتاة الأمريكية “كريستينا” بأنه “مسيئ”، مبديًا تخوفه من العودة للسجن مجدداً بعد أشهر من إطلاق سراحه.

ورد أبوسن على الـ«mbc» قائلا: “إنه عاد لكريستينا ليعلمها الحجاب وليس بهدف تقديم مشاهد مسيئة كما وصفت القناة التي طالبها بنشر كلامه الجديد إذا “لم يكونوا يريدون له الشر”، متهماً إياهاً بأنها “تشوه صورته” ولا يجب أن تصف بثه بالمسيئ بينما تبث هي “مسلسلات تركية” للمشاهد.