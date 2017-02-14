شاهد.. أعنف مشاجرة بالعصي في مباراة «هوكي»!

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ستوكهولم – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب فريق «مينيسوتي والد» سبارجون جاريد الذي تعرض للضرب، بعصا الهوكي، من قبل السويدي غوستاف نيوكفيست الذي يلعب لفريق «ديترويت ريدوينجز»، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في دوري الهوكي.

وبحسب الفيديو، يظهر سبارجون وهو يقوم بدفع غوستاف في البداية، قبل أن يرد عليه السويدي بضربة، بعصا الهوكي على وجهه.

وبعدما رأى لاعب من فريق مينيسوتي، زميله ملقى على الأرض قرر الدفاع عنه، وبعدها بدأ الشجار بين لاعبي الفريقين.

وصرح المهاجم السويدي، غوستاف نيوكفيست، بأنّه ضرب منافسه عن طريق الخطـأ محاولا منعه فقط من الهجوم، أما سبارجون فقال: “أنا لم أشاهد الإعادة لفيديو الضربة، ولكنّني متأكد من أنّه سيتم اتخاذ قرارات ضد غوستاف لهذه الحركة الخطرة، أنا سعيد بأنّه لم يصبني في عيني أو في مكان آخر”.