شاهد.. أكبر لم شمل أُسري في العالم لعائلة واحدة

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بكين – نشرت وسائل إعام صينية مقطع فيديو يظهر تجمع أكثر من 500 شخص ينتمون لعائلة واحدة في الصين، لالتقاط مجموعة من الصور التذكارية، في ما يمكن اعتباره أكبر لم شمل أُسري في العالم.

وبحسب الفيديو، توافد المئات من أفراد عائلة «رن» إلى قرية شينجزهو وسط الصين، خلال الحدث الذي نظمه أحد أفرد العائلة، ويدعى رين توانجي، الذي سعى إلى اقتفاء أثر أنساب العائلة، وجمع أكبر عدد ممكن من أفرادها في مكان واحد.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ينتمي أفراد الأسرة الذين تجمعوا بالقرية إلى ما بين الجيلين الـ 25 والـ 31 من العائلة، لكن الذين لبوا النداء يشكلون أقل من نصف العائلة، إذ يعتقد أن أكثر من 1000 شخص ينتمون إلى عائلة «رن» لايزالون على قيد الحياة.