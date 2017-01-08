شاهد.. أول فوز للفراعنة على نسور قرطاج منذ 15 عاماً

رؤية – أشرف شعبان

القاهرة – تغلب المنتخب المصري على عقدته أمام شقيقه التونسي، للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وذلك بعدما سجل مروان محسن هدفاً قاتلاً في الدقيقة 91 من عمر المباراة الودية التي جمعتهما الليلة على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعداداتهما لكأس الأمم الأفريقية بالجابون.

وكان المنتخب المصري قد فاز اخر مرة على نظيره التونسي في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2002 في مالي، والتي حسمها رجال الراحل محمود الجوهري بهدف النجم السابق حازم إمام.

من المعروف أنه منذ مباراة 2002، تقابل المنتخبان 5 مرات، ولم يحقق الفراعنة أي فوز، حيث حسم التعادل نتيجة المباراة الأولى الودية في نوفمبر 2002 بتونس، قبل أن يحقق نسور قرطاج 4 انتصارات متتالية، بواقع مباراتين وديتين أقيمتا بمصر عامي 2005 و 2012، ومباراتي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 ذهاباً وإياباً.