شاهد.. أول فيديو من داخل الطائرة المصرية المتجهة إلى الجابون

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القاهرة – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول مقطع فيديو من داخل أول طائرة مصرية متجهة إلى الجابون لمؤازرة المنتخب مصر خلال مبارته النهائية مع الكاميرون المقرر إقامته اليوم في تمام التاسعة مساءً.

وبحسب التقرير الذي نشرته فضائية «dmc» شوهد المشجعين المتجهين إلى الجابون لدعم المنتخب، والذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة لتوحد المصريين خلف المنتخب الوطني.

وأكد المشجعون أن مصر ستجتاز المباراة، الليلة، بهدف مقابل لاشيء للكاميرون.

هذا ويسعى المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر لكسر عقدة المباريات النهائية أمام الكاميرون، إذ أخفق المدرب الأرجنتيني في تحقيق الفوز في 12 مباراة نهائية وصل إليها منذ بدء مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية في العام 1997 مع ريال مايوركا الإسباني، وقد قال كوبر مازحاً في تصريحات عقب التأهل للنهائي إنه لن يصحب اللاعبين إلى الاستاد في موعد مباراة مصر والكاميرون القادمة، وسيتوجه للسينما خوفاً من تكرار المصير نفسه الذي لاقاه في النهائيات السابقة.