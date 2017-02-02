شاهد.. إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية دهس بالقدس واعتقال المنفذة

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القدس المحتلة – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» مقطع فيديو يزعم فيه الإعلام العبري، أن عنصرين من شرطة الاحتلال، أصيبا في عملية دهس، نفذتها فتاة فلسطينية، مساء اليوم الخميس، بالقرب من مستوطنة «آدم» شمال شرق القدس.

وبحسب زعم وكالة «تيك ديبكا» العبرية، فإن فتاة فلسطينية نفذت عملية دهس عند مدخل مستوطنة “آدم”، حيث صدمت مركبة تابعة لشرطة الاحتلال، مما أدى لإصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح وصفت بالطفيفة، فيما جرى اعتقال الفتاة.

غير أن النشطاء الفلسطينيين لم يتثنى لهم التحقق من هذا الفيديو، وما إذا كان صحيحا أم لا.