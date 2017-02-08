شاهد.. إطلاق سراح 55 امرأة وطفلا في صفقة بين الثوار والأسد

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دمشق – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الصفقة التي أبرمتها الفصائل الثورية في ريف حماة الشمالي، لتبادل الأسرى مع نظام الأسد، أطلق بموجبها سراح 55 امرأة وطفلاً من سجون ومعتقلات الأسد الأمنية.

وبحسب الفيديو الذي نشرته «المؤسسة العامة لشؤون الأسرى»، فقد تسلمت المعتقلين من معبر مدينة قلعة المضيق بريف حماة الغربي.

وشملت الصفقة إطلاق سراح 55 أسيرة من بينهم المعتقلة السياسية «رشا شربجي» من داريا وأطفالها الخمسة، مقابل تسليم نظام الأسد معتقلات وأطفال من الطائفة العلوية تم إلقاء القبض عليهم خلال معركة عرفت باسم «أم المؤمنين عائشة»، بجبل الأكراد بريف اللاذقية في شهر أغسطس عام 2013.