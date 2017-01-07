شاهد.. احتشاد آلاف الكوريين في الميادين بسيول للمطالبة برحيل رئيستهم

رؤية

سيول – واصل المواطنون في كوريا الجنوبية احتجاجاتهم ضد رئيسة الدولة «بارك جيون-هي» للمطالبة برحيلها على خلفية تورطها في فضيحة سياسية.

ويظهر الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام الكورية والعالمية احتشاد آلاف المتظاهرين في أحد الميادين الكبرى بالعاصمة الكورية سيول، لمطالبة رئيسة الدولة بالرحيل.

من المعروف أن رئيسة كوريا تواجه فضيحة تشارك فيها صديقتها المقربة شوي سون- سيل التي أوقفت بتهمة الاحتيال واستغلال السلطة، حيث اتهمت شوي بأنها استغلت صداقتها مع بارك لإجبار شركات كبرى مثل سامسونج على دفع هبات لمؤسساتها.