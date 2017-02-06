شاهد.. احتفالات مشجعي «نيو إنغلاند» في «سوبر بول»

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واشنطن – تداولت قنوات تلفزيونية أمريكية، مقطع فيديو، صباح اليوم الإثنين، يرصد الاحتفالات التي اجتاحت «هيوستن» تكساس في جنوب الولايات المتحدة، وذلك عقب مبارة «السوبر بول» النهائية لكرة القدم الأمريكية.

يذكر أن فوز الباتريوتس جاء بعد مواجهة بالغة الإثارة والندية والحماسة إذ كان الفريق خلالها متأخراً بنتيجة (28-3) بفارق 25 نقطة، ومع نهاية الربع الرابع والأخير من المباراة تمكن جيمس وايت من تسجيل تعادل هتشكوكي عقب قيامه بـ” Touchdown” مثير أعقبه تسجيل نقطتين فذهبت المباراة إلى وقت إضافي هو الأول في تاريخ الـ”سوبر بول” على الإطلاق، وخلال الشوط الإضافي الأول عاد جيمس وايت وأحرز ” Touchdown” حاسم فأنهى المواجهة فوراً على وقع تتويج أسطوري غير متوقع لفريقه وكان الفريق قد توج أعوام ( 2001-2003-2004-2014)

وهذا هو النهائي التاسع لنيو إنغلاند والنجاح الخامس الذي يصيبه الفريق في المباراة النهائية، بينما فشل فالكونز للمرة الثانية في تاريخه في التتويج باللقب، إذ خاض نهائي عام 1998 وفشل أيضاً في التتويج بلقبه.

ودخل توم برادي “39 عاماً” لاعب باتريوتس التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يحصل على لقب السوبر بول خمس مرات كما حصل على لقب أفضل لاعب في السوبر بول (MVP) للمرة الرابعة ” محرزاً رقماً قياسياً يصعب تخطيه.