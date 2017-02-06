شاهد.. استهداف الفرقاطة السعودية بزورق انتحاري

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أظهرت لقطات فيديو الهجوم الإرهابي الذي استهدف الفرقاطة السعودية الأسبوع الماضي أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر، وهو ما يكذّب ادعاءات الانقلابيين حيث بدا واضحا أن زورقًا انتحاريا اقترب من الفرقاطة، وليس كما زعمت الميليشيات بأن الهجوم كان بصاروخ موجّه.

من جهة أخرى، وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة الفرقاطة “المدينة”، التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، والتي تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر.