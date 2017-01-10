شاهد.. الآلاف يشيعون جنازة “رفسنجاني” بحضور “خامنئي”

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طهران – نقلت فضائية روسيا اليوم، صباح اليوم الثلاثاء، لقطات مصورة، لشعرات الآلاف من الإيرانيين في تشييع جنازة الرئيس السابق، وأحد رموز الثورة الاسلامية على أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفي الأحد إثر نوبة قلبية، بحضور قائد المرشد الأعلى آية الله خامنئي.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن “عشرات الآلاف احتشدوا في جامعة طهران صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في جنازة رفسنجاني التي يتقدمها المرشد الأعلى آية الله على خامنئي”.

وبث التلفزيون لقطات لمواطنين إيرانين تدفقوا إلى الشوارع المحيطة بالجامعة للمشاركة في صلاة الجنازة التى سيؤمها المرشد آية الله علي خامنئي.

وكان رفسنجاني توفي في مستشفى الشهداء في العاصمة الايرانية طهران الاحد عن عمر ناهز 82 عاما حيث كان من اقوى المؤيدين لروحاني وأشد المساندين للاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع القوى الدولية الكبرى.