شاهد.. الاحتلال يغلق مداخل بلدة منفذ عملية الدهس

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القدس المحتلة – أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة جبل المكبر، مسقط رأس فاي قنبر منفذ عملية الدهس بالقدس، بالمكعبات الأسمنتية، فيما اندلعت مواجهات متفرقة في شوارع البلدة.

واكدت مصادر محلية،بأن جنود ومخابرات الاحتلال وعقب عملية الدهس التي نفذها الشهيد فادي القنبر من قرية جبل المكبر، انتشروا على مداخل القرية وفي بعض شوارعها، وفي ساعات المساء اندلعت مواجهات متفرقة بينهم وبين الشبان.

من جهة ثانية تظاهر عشرات المستوطنين في منطقة جبل المكبر، وهتفوا ضد العرب، بحراسة من أفراد قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل تواصل مخابرات الاحتلال احتجاز تهاني القنبر زوجة الشهيد فادي، وشقيقته شادية القنبر، وشقيقيه محمد ومنذر، وابن عمه محمد، ومن المتوقع أن يتم تمديد توقيفهم لعرضهم على المحكمة.

وقامت مخابرات وقوات الاحتلال باقتحام منزل الشهيد عقب العملية واعتقلت زوجته ووالديه وشقيقه، واستدعته شقيقاته للتحقيق، وفي ساعات المساء افرج عن معظمهم باستثتاء المذكورين أعلاه.

وفي شارع عين اللوزة ببلدة سلوان، القى الشبان زجاجات حارقة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال لدى مرورها من المنطقة، والقى الجنود القنابل الصوتية بصورة عشوائية، وخلال ذلك شرعوا بتفتيش المركبات والشبان لدى مرورهم من المنطقة، كما أفاد مركز معلومات وادي حلوة سلوان.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال اقتحمت عصر اليوم معملين للطوب في احياء البلدة، واعتقلت موسى شرف ونجله داود، اثناء عملهما داخل المعمل.

اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وداهمت خيمة عزاء بالشهيد فادي قنبر وأزالتها.

وكان قنبر استُشهد أمس برصاص الاحتلال عقب دهسه بشاحنته عددا من جنود الاحتلال أسفرت عن قتل وإصابة أكثر من خمسة عشر جنديا من قوات الاحتلال في المدينة المقدسة.