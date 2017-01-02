شاهد.. العثور على سيف تاريخي عمره 2000 عام بالصين

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بكين – نقلت فضائية روسيا، اليوم، لقطات مصورة، أظهرت سيفا عمره أكثر من 2000 سنة، في أحد القبور بمحافظة غينان، حسب ما نقلته إذاعة «CRI»، الدولية الصينية اليوم الإثنين.

ويظهر في الفيديو السيف القديم، بعد أن عثر عليه علماء آثار صينيون، وذلك أثناء أعمال حفر في قبر قديم بمدينة سينيان الصيني.

وأوضحت الإذاعة، أن جزءا من نصل السيف بقي بعد مرور هذه الفترة الطويلة حادا، مشيرة إلى أن غمد السيف في حالة جيدة أيضا، ورجّح العلماء أن السيف يعود إلى حقبة الممالك المتحاربة التي استمرت من عام 475 إلى عام 221 قبل الميلاد.