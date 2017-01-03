شاهد.. الفنان إيمان البحر درويش يرفع أذان الفجر بصوت عذب

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القاهرة – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» مقطع فيديو يظهر الفنان إيمان البحر درويش، وهو يرفع أذان الفجر، من داخل أحد المساجد.

وبحسب الفيديو الذي تداوله النشطاء، فقد شوهد درويش في الفيديو، وهو مرتدي للزي الرياضي، ومعه أحد رفاقه، ويشدو بالأذان بصوتٍ عذب.

إيمان البحر درويش مغني مصري، ولد عام 1955م، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعه الاسكندريه.

يعتبر درويش واحد من مشاهير الطرب جده الفنان المصري الذي لقب بفنان الشعب سيد درويش.

عمل إيمان البحر على إعادة إحياء أعمال جده سيد درويش فقدمها بطريقة ممتازة لاقت إعجاباً كبير في كافة أنحاء الوطن العربي بالرغم من اختلاف إسلوب أغانية عن أنماط الغناء التي كانت سائدة في ذلك الوقت، حيث توقع العديدين (و من بينهم إيمان البحر نفسه) فشل بعض الأغاني مثل أغنية ” محسوبكم انداس” التي تحكي معاناة رجل أجنبي بعد الحرب العالمية وما تلى ذلك من الانهيار الاقتصادي العالمي، لكن حالف الفنان النجاح الكبير ولعل من الطريف هو أن أغنية “محسوبكم انداس” تحديداً نالت قدر كبير من الاستحسان.