شاهد.. «القسام» تحتفل بذكرى ميلاد الأسير الإسرائيلي «شاؤول»

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غزة – احتفلت «كتائب عز الدين القسام» الذراع العسكري لحركة «حماس»، بذكرى ميلاد جندي الاحتلال الأسير لديها “شاؤول أرون” الثالثة والعشرين.

جاء ذلك عبر مقطعي فيديو نشرتها الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران الجندي الأسير واحتفاله بعيد ميلاده الـ 23، ووردت في ختام مقطع الفيديو الأول عبارة: “عام جديد والجندي شاؤول بعيدا عن أهله” باللغتين العربية والعبرية.

كما ختم الفيديو الثاني بعبارة “القرار بيد الحكومة” في إشارة إلى حكومة الاحتلال.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن تمكنها من أسر الجندي “شاؤول أورون” خلال عملية نفذتها قوات النخبة بعد استهدافهم بصاروخ “كورنيت” لناقلة جند في حي التفاح بمدينة غزة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.