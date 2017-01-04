شاهد.. اللحظات الأولى بعد انزلاق طائرة روسية على المهبط

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موسكو – نقلت فضائية «روسيا اليوم»، صباح اليوم الأربعاء، لقطات مصورة، رصدت اللحظات الأولى بعد انزلاق طائرة A 320 من المهبط اثناء الهبوط، التي كانت تقوم برحلة من موسكو إلى كالينينغراد.

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، عن الإغلاق المؤقت لمطار مدينة كالينينغراد في غرب روسيا بسبب خروج الطائرة، وأوضح في بيان له، أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، إضافة إلى 7 من أفراد طاقم، خرجت من المهبط اثناء هبوطها في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحدوث عطل في إحدى عجلات الطائرة.