شاهد.. النيابة الإدارية تبحث عن شكاوى المواطنين على الـ«فيس بوك»

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القاهرة – أكد المستشار أحمد العراقي مدير مركز المعلومات لهيئة النيابة الإدارية، أن المستشار علي رزق رئيس الهيئة شدد على تلقي الشكاوى الإدارية بأكملها والتحقيق فيها.

كما قال العراقي خلال تصريحات تليفزيونية على برنامج «عين على البرلمان» الذي يذاع عبر فضائية «الحياة»، إن رئيس الهيئة طالب بالبحث في الأمور التي تنشر عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن فور علم النيابة بأمر عقار فيصل المتصدع، أرسلت على الفور لجنة للمعاينة.

وأردف مدير مركز المعلومات لهيئة النيابة الإدارية، أن المستشار على رزق رئيس الهيئة العامة للنيابة الإدارية أكد أن مشكلة ذلك المبنى ستحل في ظرف 10 أيام.