شاهد.. انفعال «السيسي» خلال افتتاح أعمال تطوير ميناء  بسفاجا

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القاهرة – انفعل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على المسؤولين بالدولة، خلال افتتاحه أعمال تطوير ميناء سفاجا، بتكلفة 510 مليون جنية.

وقال السيسي منفعلا، في مُداخلة له أثناء كلمة محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في افتتاح مشروعات بميناء سفاجا البحري: «محدش يسيب جنيهات الدولة تروح يمين وشمال من غير ما يخلي باله، بقول لكل المسؤولين مفيش نقطة متبصوش عليها، حد يقولي حجم العربيات (شاحنات النقل) اللي بتدخل (أماكن المشروعات) بتاخد كام».

وأضاف السيسي أن «الدولة تدعم الشغل والعمل طبقا للقواعد، لو إحنا بنوفرلهم الوقود هسكت، إنما لو الوقود هيتحاسبوا عليه نتكلم ونحسبها»، بحسب قوله.