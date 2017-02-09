شاهد.. بعد اعتزالها «شادية»: الفن رسالة وموهبة المهم كيف نستغلها

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القاهرة – احتفلت الممثلة المعتزلة شادية أمس بعيد ميلادها الـ 86، حيث انها ولدت عام 1931 في الحلمية الجديدة بالقاهرة.

وفي لقاء نادر لها مع الدكتور مصطفى محمود والموسيقار عبد الوهاب، كشفت شادية عن سر تديُنها، وقالت “بحمد الله حتى الأن لأننى اديت عملي ورسالتي لأن الفن رسالة والموهبة الله الذي يُعطيها للإنسان، ولكن الأهم كيف يتم استغلالها”.

وتابعت “دلوعة السينما المصرية” حديثها وقالت “من صغري وأنا اعرف اصلي وأصوم وكان بيتي متدين، ولكن أيام عملي كان يمنعني عن ذلك وضعي المكياج”.

واختتمت شادية حديثها “عرفت أن ربنا يحبني عندما وجدتني ناجحة في حياتي ولكنني أشعر دائماً بالقلق في نومي ولم أكن أعرف سببها”.