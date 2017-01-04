شاهد.. تعليق «قطيش» على تصريحات أمين سر مجلس الشعب السوري

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دمشق – أثارت تصريحات أمين سر مجلس الشعب السوري، خالد العبود، قبل أيام على التليفزيون الرسمي حول وجود حزب الله في سوريا، ردود أفعال ساخرة.

خالد العبود في حوار تلفزيوني، إن سوريا لم تكن بحاجة لحزب الله لحماية أراضيها، مضيفا أن “حزب الله والجيش احتاجا لقوة ثالثة وهي إيران”.

وتابع العبود بأن “الغريب أن هذه القوى الثلاث لم تتمكن من هزم الإرهاب، لتتدخل روسيا فيما بعد”. مضيفاً: “دخل الروسي ولم نقض على الإرهاب”.

بدوره سخر الإعلامي اللبناني نديم قطيش، من تصريحات من وصفه بـ«فاضح سر مجلس الشعب السوري» قائلاً: “بحسب نظرية العبود، فإن النظام السوري لا يحتاج حزب الله ولا إيران ولا روسيا”.

وأكمل قطيش قائلا: “النظام يريد حلم الله، قدرات ربانية، ليتمكن من الخروج من الجورة التي وقع بها”.

وفي تصريح مثير، زعم العبود أن عدم وجود تفجيرات في العاصمة دمشق، يعود لقوة المؤسسة الأمنية، مضيفا أن تركيا إذا ما أرادت وقف سلسلة التفجيرات داخلها، فيجب عليها التعاون مع الأمن السوري. ليعلق قطيش قائلاً: “أنت أمير سر مجلس الشعب السوري، أم فاضح سر مجلس الشعب السوري؟”.