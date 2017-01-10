شاهد.. تعليق «ميدو» على تبرع صلاح وتجنيد الأسطورة

رؤية – محمد عبدالله

القاهرة – أشاد المدير الفني لوادي دجلة المصري، أحمد حسام ميدو، بالخطوة التي أقدم عليها لاعب منتخب مصر، المحترف ضمن صفوف روما الإيطالي، محمد صلاح بالتبرع لصالح صندوق «تحيا مصر» بمبلغ كبير.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء ” شباب مصر أبطال وبخير، محمد صلاح تبرع بملغ كبير لمساعدة بلده على النهوض مرة أخرى، والبطل محمد رمضان قدّم نفسه للتجنيد في الصاعقة”.

وكان محمد صلاح نجم روما الايطالي والفراعنة قد تبرع لصندوق “تحيا مصر” بـ5 ملايين جنيه، فيما تقدم الفنان محمد رمضان لأداء التجنيد وتسليم نفسه لفرقة الصاعقة.