شاهد.. تكدس آلاف المسافرين بمطارات أمريكية لعطل فني

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واشنطن – نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، لقطات مصورة، من تكدس المسافرين في عدد من المطارات الأمريكية، وتأخر مئات الرحلات، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب عطل فني بنظام هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية الأمريكية.

ووصل عدد المسافرين المنتظرين إنهاء إجراءات سفرهم إلى الآلاف في الصف الواحد بمطارات مدن كبري منها أتلاتنا وميامي ونيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو والعاصمة واشنطن دي سي.

وقالت هيئة الجمارك والمنافذ الحدودية الأمريكية إنها تعمل لإصلاح هذا الخلل، وأنه لحين إصلاحه ستضطر الهيئة إلي اتخاذ تدابير مختلفة لإنهاء إجراءات المسافرين ستكون أكثر بطئًا.

ونقلت شبكة اخبار “أن بى سى” عن مسؤول فى مصلحة الجمارك وحماية الحدود قوله أن عدة مطارات تأثرت بالخلل، وان مصلحة الجمارك “بصدد اتخاذ الاجراءات الفورية الكفيلة للتصدى لهذا الخلل التقنى. “

وقال مسؤول فى مطار ميامى الدولى لـأن بى سى أن المسافرين القادمين بواسطة “اكثر من 30 رحلة دولية تأثروا بالخلل”، بينما قال مسافر أن مسافرين اثنين اغمى عليهما اثناء الانتظار.

وشارك مسافرون عالقون بالمطارت صورًا لطوابير طويلة تضم مئات وآلاف المسافرين في بعض الحالات، وسط حالات قيء للبعض سببتها الحرارة الشديدة الناتجة عن تجمع آلاف الناس في صالات السفر.