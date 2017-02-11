شاهد | جولة «ميلانيا ترامب» وحرم «شينزو آبي» بالحديقة اليابانية

رؤية – محمد عبدالله

واشنطن – قامت السيدة الأولى بالبيت الأبيض، ميلانيا ترامب، بصحبة حرم رئيس الوزراء الياباني، آكي آبي، بجولة داخل الحديثة اليابانية بفلوريدا، اليوم السبت.

في المقابل اصطحب ترامب، رئيس الوزراء الياباني، صباح السبت، في جولة جولف، ضمن برنامج الزيارة الذي أعدّه البيت الأبيض للضيف الياباني وحرمه.

يشار إلى أن آبي وصل إلى واشنطن الخميس الماضي في زيارة تهدف لبحث عدد من القضايا والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، بعد أقل من شهر على تولي ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.