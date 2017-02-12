شاهد.. حرق سيارات الشرطة في باريس

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باريس – نقلت قناة روسيا اليوم، لقطات مصورة، أظهرت احتجاجات عشرات الفرنسيين، أمس السبت، في مدينة بوبيني، احتجاجا على عنف رجال الشرطة الفرنسية ضد المواطنين من أصل إفريقي في البلاد.

ويظهر في الفيديو الاشتباكات التي وقعت بين رجال الأمن والمحتجين، الذين أحرقوا بعض سيارات الشرطة المتواجدة في شوارع البلدة، حيث قامت القوات الفرنسية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وبدأ التوتر في منطقة أولنيه سو بوا قبل عدة أيام عندما أوقف أربعة رجال شرطة عن العمل لحين التحقيق معهم في اتهامات بأنهم استخدموا القوة المفرطة أثناء اعتقال شاب أسود يبلغ من العمر 22 عاما، حسب ما ذكرت بعض المصادر.

ويخضع أحد رجال الشرطة المذكورين لتحقيق رسمي بتهمة الاغتصاب، ويتهم الثلاثة الآخرون بممارسة عنف غير مبرر، كما زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الشاب يوم 7 فبراير/شباط في مستشفى أولنيه.