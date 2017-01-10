شاهد.. حفيدة أم كلثوم: فشلت في «ذا فيوس» وأرغب بالخروج من عباءة جدتي

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القاهرة – أكدت حفيدة أم كلثوم والتي تدعى سناء أحمد نبيل أنها شاركت في برنامج «ذا فويس كيدز» ولكنها خرجت من التصفيات الأولى للمسابقة، مشيرا إلى أنها ترغب فى الخروج من عباءة جدتها .

وأضافت حفيدة أم كلثوم في مداخلة هاتفية برنامج «صباح العربية» الذي يذاع على فضائية «العربية» الإخبارية، أنها ستحاول أن تبتعد نسبيا عن أسلوب ونمط أم كلثوم في الغناء لتقدم ألوان أخرى من الغناء.

من المعروف أن سناء فتاة من المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتبلغ من العمر 17 عاما، والملقبة بحفيدة أم كلثوم، والتي ذاع صيتها في العديد من الجامعات المصرية وقصور الثقافة بسبب صوتها الجميل .

ويعود نسب “سناء” إلى كوكب الشرق أم كلثوم ، حيث أن جد والدتها هو ابن اخت أم كلثوم.

وأشارت سناء أحمد نبيل إلى أن موهبتها الغنائية ظهرت منذ أن كان عمرها 9 سنوات، حيث غنت في إحدى حفلات قصورالثقافة واكتشفت أن لديها القدرة على الغناء، مشيرة إلى .