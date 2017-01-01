شاهد.. حفيدة صدام حسين تتحدث لأول مرة عن جدها

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بغداد – نشر الحساب الخاص، بحفيدة «صدام حسين»، حرير حسين كامل، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو، في الذكرى العاشرة لوفاة جدها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وظهرت «حرير» لأول مرة، في الفيديو، قائلة: “قد تشوه الحقيقة يومًا، وقد تضيع أيامًا، هناك مايشاهده الناس حقيقة، وهناك مايتصورون أنه الحقيقة، وبين هؤلاء جميعًا، تبقى الحقيقة، كمركب غارق، سيبوح يومًا بكل أسراره”.

يذكر أن حرير حسين كامل، هي ابنة رغد صدام حسين، والتي تزوجت حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاماً، حيث كان زوجها ضابطاً رفيعاً مشرفاً على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل وكان هو أيضاً مسؤولاً رفيعاً.

وقام الشقيقان وزوجتاهما بالانشقاق إلى الأردن عام 1995، قبل أن يقنعهما صدام بالعودة ويعدهما بالأمان، وعند وصولهم للعراق أمرهما بتطليق ابنتيه، وقتل الشقيقين كامل بعدها بنحو 3 أيام.