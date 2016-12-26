شاهد.. حقيقة رفض رئيس جامعة أمريكية مصافحة طالب عربي

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تداول رواد موقع التدوين المصغر «تويتر»، مقطع فيديو، يظهر فيه رئيس جامعة «نيو هيفن» الأمريكية، «ستيفن كابلان» وهو يمتنع عن مصافحة طالب عربي أثناء الاحتفال بتخرجه مع دفعته.

وبررت الجامعة، رفض «كابلان» لمصافحة الطالب العربي، قائلة بأن رئيس الجامعة لم يصافح أياً من الطلاب الخريجين، وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج، وفقاً لما نقلته صحيفة أنحاء السعودية اليوم الإثنين.

وغردت الجامعة عبر موقعها الرسمي على موقع «تويتر» أنه جرى الإعلان قبل الكشف عن أسماء الخريجين أن رئيس الجامعة تلقى نصيحة من مسؤولي الصحة في الجامعة، بألا يصافح أياً من الخريجين، تجنباً لانتشار عدوى الجهاز التنفسي المنتشرة في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث تقع الجامعة.

وأكدت أن ما قام به رئيسها يعد إجراءً متبعاً منذ عدة سنوات، خلال حفل التخرج الشتوي، للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الإنفلونزا ونزلات البرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.