شاهد.. دراجة نارية مبتكرة تحمي قائدها من السقوط

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طوكيو – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تقدمها شركة هوندا في سيارتها أو دراجاتها النارية، حيث عرضت الشركة اليابانية الأشهر دراجة نارية مبتكرة تعتمد على التوازن الذاتي بحيث لايمكن لصاحبها الوقوع أبداً مهما حدث.

ويظهر الفيديو، العرض الأول لدراجة هوندا النارية المتطورة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) المقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تتميز بتقنية جديدة تتمثل في القدرة على التحرك ذاتيا، وتمشى وراء صاحبها كالكلب المطيع.

كما شوهد من خلال الفيديو، وجود نظام مبتكر يطيل من قاعدة عجلات الدراجة عند تشغيلها، ويحرك العجلة الأمامية بشكل منفصل عن المقود وهو يحافظ على نظام التوازن في الدراجة بشكل مستمر بحيث تتوازن ذاتياً دون أن يبذل صاحبها أي مجهود وهو ما سوف يكون عنصرا مساعدا في القيادة بالنسبة للسائقين المبتدئين.

من المعروف أن شركة هوندا لم تكشف بعد عن نيتها إنتاج تلك الدراجة المتطورة في الوقت الحالي إلا أنها قد تفكر في إنتاجها مستقبلاً.