شاهد.. ديانا حداد تعود بـ «يؤبر قلبي»

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بيروت – طرحت المطربة ديانا حداد، أحدث أغنية لها بعنوان “تؤبر قلبي”، على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير YouTube، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ، مكس وماسترينج محمد مقهور، وتم تسجيلها في دبي تحت إشراف أستوديو حسام كامل.

أغنية ” تؤبر قلبي” قدمتها ديانا باللهجة اللبنانية، وتولت إنتاجها على نفقتها الخاصة وتستعد خلال الأيام المقبلة لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، واحتفلت مع جمهورها بأطلاق الأغنية وكتبت علي حسابها الرسمي بموقع Instagram: حالياً على قناتي الخاصة على اليوتيوب “تؤبر قلبي”.