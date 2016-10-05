شاهد.. ذهب بـ16 مليون ريال مهر الناقة «الهنوف»

رؤية – ياسمين قطب

الرياض – أثارت صورة «زفاف» ناقة على جمل بالسعودية غضب وسخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداولهم لصورة الناقة «العروس» وهي ترتدي ذهبًا بلغت قيمته 16 مليون ريال سعودي.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء صورة لناقة ترتدي حلي ومجوهرات كثيرة وبجوارها صاحب الناقة ومقربين.

وتشير التعليقات إلى أن الناقة العروس تسمى «الهنوف» وأن عريسها الجمل «عجلان» قد تم زفافهما في مدينة الدمام شرق السعودية، بمهر وذهب بلغت قيمته 16 مليون ريال.

وسخر النشطاء من الحادث وعبروا عن حسدهم للناقة صاحبة الذهب، وأن مهرها تجاوز مهر 10 بنات حسناوات من بني البشر.

بينما رأى آخرون أن الموقف لايدعوا للضحك ولا الفكاهة، وأنه من قبيل التبذير وصرف الأموال فينا لايستحق، في حين وجود الملايين من أطفال المسلمين في مجاعات.

وبين هؤلاء وهؤلاء.. يبقى زفاف العروسين «الهنوف وعجلان» حديث الأوساط السعودية تلك الأيام، ولربما ظل حديثها لعدة سنوات.