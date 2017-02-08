شاهد.. رجل ذكي ينقذ عائلته من أسد غاضب

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نيودلهي– تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مهاجمة أسد غاضب لعائلة أثناء قيامها برحلة سياحية وسفاري في حديقة بانيرغاتا بيولوجيكال الهندية.

وبحسب الفيديو، انقض الأسد الغاضب على سيارة العائلة بطريقة عنيفة، إلا أن ذكاء السائق دفعه للضغط على دواسة البنزين ليزيد السرعة ويهرب من هذا المأزق ويجنّب عائلته خطر هذا الأسد المفترس.

وقال أحد الاشخاص في الحافلة الخلفيّة التي تمكنت من تصوير الفيديو إن المنظر كان فعلا مرعبا خاصة لأن الزجاج الخلفي للسيارة كان مفتوحا وسمعنا صوتهم وصراخ العائلة الامر الذي زاد من ذعرنا!