شاهد | رسالة «مارك هيوز» لـ«رمضونا» قبل نهائي الكان

رؤية – محمد عبدالله

لندن – وجه مارك هيوز، المدير الفني لفريق ستوك سيتي الإنجليزي، والذي يلعب له الدولي المصري، رمضان صبحي، رسالة لنجم الفريق ومنتخب الفراعنة قبيل مواجهة نهائي كأس أفريقيا غداً الأحد أمام أسود الكاميرون.

جاء ذلك عبر موقع مصور نشر على الصفحة الرسمية للفريق الإنجليزي عبر موقع فيسبوك. وخاطب هيوز رمضان قائلاً “أتمنى لرمضان ولمنتخب مصر كل التوفيق في المباراة النهائية يوم الأحد.. أتمنى لكم التوفيق وأن يؤدي رمضان بشكل رائع”.

ومن المقرر عودة رمضونا للتشكيل الأساسي للفراعنة أمام الكاميرون في نهائي بطولة أفريقيا غداً الأحد بالجابون.