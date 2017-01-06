شاهد.. روبوتات لحقن المسكنات تحت الجلد

رؤية

واشنطن – طور مجموعة من العلماء ربوتات ذكية جديدة يمكن زرعها تحت الجلد، مهمتها هى توصيل الجرعات المحددة من المسكنات لجسم الإنسان بطريقة حديثة وأكثر فاعلية، ووفقا لتقرير نشره موقع “the verge” الأمريكى، فالروبوتات الصغيرة الحديثة مصنوعة عن طريق طابعات 3D وغير مزودة بأى بطاريات أو أسلاك، وتعمل من خلال مغناطيس خارجى.

وحتى الآن تم اختبار الروبوتات الجديدة فقط على الفئران و يهدف العلماء إلى استخدامها مع البشر قريبا، خاصة من أجل حقن جرعات العلاج الكيماوى لمرضى الأورام.

وتم شرح طريقة عمل الروبوتات فى تقرير مفصل بمجلة علوم الروبوتات، حيث قال المطورون إنهم استخدموا فى صناعتها الهيدروجيل وهو مادة تشبه الهلام و لكنها صلبة، كما أنها تحتوى على محرك يتم تنشيطه باستخدام مغناطيس خارجى.