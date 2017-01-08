شاهد.. روسيا تستخدم دبابات تعمل بالريموت لأول مرة في سوريا

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دمشق – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدبابات الروسية التي تعتمد نشرها في سوريا من أجل السيطرة طويلة المدى على المناطق التي تمكنت من الحسم فيها عسكرياً.

وبحسب النشطاء، فإن هذه الدبابات تعمل دون سائق بواسطة الريموت، وهي الأحدث والأكثر تطوراً في العالم، كما أنها الأكثر أمنا بالنسبة للجنود حيث لا تُعرض القوات البرية على الأرض لأي خطر.

وبحسب صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، فإن تكون بذلك قد بدأت بتجربة الدبابات ذاتية القيادة لأول مرة منذ تمكنت من ابتكارها، من طراز (Uran-9)، وهي دبابات ذات مواصفات خارقة، حيث إنها مزودة براجمات صواريخ وأسلحة رشاشة آلية، ويتم التحكم بها بواسطة الريموت كونترول بعيداً عن أرض المعركة ودون تعريض أي من الجنود على الأرض للخطر.

وتعتبر الدبابة “يوران 9” المصنوعة في روسيا تتميز بأنها مركبة مدرعة تتضمن أدوات استطلاع متطورة، إضافة إلى مدفع آلي، وسلاح رشاش، وصواريخ موجهة، إضافة إلى أجهزة استشعار تُمكن من الرؤية بعيدة المدى واستكشاف الخطر عن مسافة كبيرة، كما أنها من الممكن أن تلاحق أهداف العدو وتطاردها وتتبعها بناء على البرمجة السابقة التي تتم للدبابة.