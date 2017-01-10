شاهد.. روسي يسقط خصمه بـ «قاضية» في 3 ثوان

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بكين – أسقط المقاتل الروسي في رياضة الفنون القتالية المختلطة إبراغيم خاليلوف، منافسه الأوزبكي باختيار باراتوف، بالضربة القاضية، في النزال الذي لم تتجاوز مدته 3 ثوان، ضمن بطولة “WBK 22“، حسبما أورد موقع «روسيا اليوم».

وتنص قواعد رياضة الفنون القتالية المختلطة، على ضرورة تبادل التحية بين المقاتلين قبل بداية كل نزال (يضرب كل مصارع قفاز الآخر بيده)، إلا أن المقاتل الروسي فاجأ خصمه خلال هذا التقليد، حيث ضرب قفاز منافسه الأوزبكي باليد اليسرى (التحية)، قبل أن يسدد له لكمة قوية في الرأس باليد اليمنى أسقطته أرضا، لينتهي النزال الذي أقيم في مدينة هانغتشو الصينية، بفوز خاليلوف في مدة وجيزة.